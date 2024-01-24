طريقة  استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول في العراق “هنـــا” عموم المحافظات

يمكن الآن لجميع أولياء الأمور والطلاب في جميع المراحل التعليمية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالرقم الامتحاني للعام الدراسي 2023 و 2024 من خلال الرابط التي تم الاعلان عنه مؤخرا من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال بعض الخطوات ويمكنكم من خلال هذا المقال التعرف على الخطوات الصحيحة للاستعلام والدخول على الرابط مباشرة تابعوا معي.

استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإطلاق رابط يمكنكم من خلاله الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الترم الأول للعام الدراسي 2023 و 2024 حيث ان وزارة التربية والتعليم العراقية تعمل جاهدة على توفير الوقت والجهد على جميع الطلاب واولياء الامور ويمكنكم الاستعلام والدخول على الرابط من خلال اتباع الخطوات الموضحة في النقاط التالية: