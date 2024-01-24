أحصل على سيارة مجهزة الآن عبر رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية عن ظهور نتيجة الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة الذي يتميز بالعديد من المزايا لذوي الإعاقة حيث تسهل الكثير من الإجراءات على المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعتبر كارت الخدمات المتكاملة من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة الماضية.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين

نكشف اليوم عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين وذلك عبر موقع المجالس الطبية التابع لوزارة الصحة والسكان حيث يتم عمل الكشف الطبي للمتقدمين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي التي تعمل بكل جهودها لتوفير كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وإليكم خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

أولًا قم بالدخول عبر موقع المجالس الطبية من هنا.

ثم قم بالضغط على نتيجة الكشف الطبي للمعاقين.

ثم قم بتسجيل الرقم القومي.

ثم اضغط على “استعلام”.

تظهر نتيجة الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

ما هي مزايا كارت الخدمات المتكاملة؟

بعد الاستعلام عن نتيجة كارت الخدمات المتكاملة والتي تظهر خلال 14 يوم بعد مرور الكشف الطبي يبحث الكثير من المستحقين لكارت الخدمات المتكاملة عن مزايا كارت الخدمات المتكاملة حيث يتم عمل تخفيضات على المواصلات العام والإعفاء من الضرائب والحصول على سيارة بدون رسوم جمركية ويتم التعيين بنسبة 5% في الشركات والهيئات الحكومية ، كما يتم الدمج في المدارس والكثير من الخدمات الأخرى.