epedu.gov.iq نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 العراق الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس كل المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 العراق، أعلن وزير التربية والتعليم العراقي عن انعقاد امتحانات الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من يناير الجاري في جميع المحافظات العراقية، حيث تحرص وزارة التربية والتعليم في العراق بشكل دائم على الحفاظ على خصوصية الاختبارات لكافة المستويات الدراسية لضمان العدالة والإنصاف للطلاب، بما يمكنهم من الحصول على الدرجات التي يستحقونها بكل نزاهة، فضلاً عن ضمان شفافية وصحة عملية تصحيح الامتحانات.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 العراق

وفرت وزارة التعليم في العراق إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن درجات الطلاب في جميع الصفوف إلكترونياً، وذلك تيسيراً لإجراءات الحصول على هذه النتائج للطلبة وأولياء أمورهم، بحيث يمكنهم معرفة النتائج إلكترونياً بدون الحاجة إلى زيارة المدارس، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات السهلة وهي:-

يتوجب عليك الولوج إلى البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم في العراق من هنا.

ثم يقوم بتحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

يتم تحديد السنة التي يتواجد بها الطالب والمحافظة..

إدخال المعلومات المطلوبة بدقة في المكان المخصص لها.

بعد التحقق من صحة المعلومات، قم بالنقر على رمز البحث.

انتظر قليلاً سظهر لك البيانات ستحصل على عرض تفصيلي للنتائج مباشرة أمامك.

سيتم تنزيل الكشوفات pdf لحفظها ومراجعتها في الوقت الذي يناسبكم.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

كما يمكنكم الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024العراق الدور الأول من خلال موقع نتائجنا، فهو الموقع المخصص لظهور النتائج لجميع المحافظات العراقية بالاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب.