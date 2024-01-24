قبول أكثر من 500 مواطن عشان رمضان “الاسماء الجدد للمواطنين في برنامج تكافل وكرامة 2024”

لتسهيل عملية الاطلاع على الأسماء الجديدة المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة لعام 2024 نوفر للمواطنين رابطا مباشرا للاستعلام يهم الكثيرين متابعة التحديثات والتعرف على المستحقين للحصول على دعم البرنامج وذلك تزامنا مع صرف معاش الشهر الجاري “يناير” للاستفادة من هذه الخدمة

الاسماء الجدد للمواطنين في برنامج تكافل وكرامة 2024

الخطوة الأولى: الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

الخطوة الثانية: اختيار خدمة الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة

– انتقل إلى قائمة الخدمات المتاحة على الموقع واختر خدمة الاستعلام عن المقبولين في برنامج تكافل وكرامة.

الخطوة الثالثة: إدخال رقمك القومي

– قم بإدخال رقمك القومي للبحث.

الخطوة الرابعة: الضغط على زر “استعلام”

– بعد إدخال الرقم القومي اضغط على زر “استعلام” لبدء.

الخطوة الخامسة: عرض حالة الطلب

– سيتم عرض حالة طلبك على الفور حيث ستحدد ما إذا كنت قد تم قبولك أو لا.

كيفية تقديم الشكاوى بخصوص المعاش تكافل وكرامة

الخطوة الأولى: زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي

الخطوة الثانية: بعد الوصول إلى الموقع انتقِ زر “استعلام عن النتيجة” للوصول إلى صفحة الاستعلام.

الخطوة الثالثة: قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالشخص المستفيد في الخانة المخصصة له على الصفحة.

الخطوة الرابعة: بمجرد إدخال الرقم القومي اختر زر “تسجيل شكوى” لبدء عملية تقديم الشكوى.

الخطوة الأخيرة: وإرسال الطلب أدخل البيانات المطلوبة في النموذج الذي يظهر ثم انقر على زر “إرسال الطلب” لتقديم الشكوى.