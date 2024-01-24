نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول لعموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث المتوسط 2024 من ضمن الأمور التي يتساءل عنها الطلاب والطالبات داخل دولة العراق، حيث تسعى وزارة التربية العراقية لتوفير كل ما يخص المواعيد الدراسية بالإضافة إلى أنها أعلنت مُنذ فترة وجيزة عن موعد بدء الامتحانات لكي يستعد لها الطلاب بشكل جيد، لذا اليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

نتائج الثالث المتوسط 2024

تزامنًا مع استمرار الامتحانات الخاصة بنصف السنة 2024 لكافة الطلاب والطالبات، ولكي تتمكن من الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 لابد من اتباع بعض الخطوات الآتية:

قم بالذهاب إلى رابط وزارة التربية العراقية.

انقر على خانة النتائج ثم اختر الصف الدراسي.

اكتب البيانات المطلوبة ثم اضغط على تنزيل.

ستحصل على النتيجة الخاصة بك.

متى تنتهي امتحانات نصف السنة 2024

وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية العراقية أن موعد انتهاء الامتحانات سيكون يوم 31 يناير لعام 2024 لكافة الطلاب والطالبات داخل دولة العراق، حيث تسعى الوزارة لتوفير كل ما يخص سير الدراسة والامتحانات لمختلف المراحل الدراسية دون استثناء أيًا منهما.

متى تبدأ العطلة الربيعية

تبدأ العطلة الربيعية داخل دولة العراق لجميع الطلاب والطالبات يوم 1 فبراير وتستمر حتى 15 أي سيحصلون على 14 يوم، حيث بدأ الامتحانات بالفعل لجميع المراحل الدراسية، كما أوضحت وزارة التربية عن تقديم موعد الامتحانات للمرحلة الابتدائية لكي تبدأ مع الامتحانات الشفوية.

والجدير بالذكر أن في حال إعلان وزارة التربية العراقية عن أي تفاصيل جديدة سنوفيكم بكافة التفاصيل التي تخص الامتحانات ونتائج الامتحانات لكافة المراحل الدراسية.