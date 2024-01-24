“آخر تحديث” نزل تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات وعرب سات واتفرج على المؤسس عثمان الموسم الخامس

تعد قناة الفجر الجزائرية 2024 من أهم القنوات التليفزيونية، حيث يسعى الكثيرين لمتابعتها في الجزائر وفي جميع أنحاء العالم العربي وبشكل خاص محبي المسلسلات التركية لمتابعة مسلسل “المؤسس عثمان” خلال موسمه الخامسن حيث إنها تعرض حلقات الجزء الخامس من المسلسل الشهير عبر شاشتها، فهي من القنوات الرائدة التي حققت شعبية واسعة ونجاحاً ملموساً في السنوات الأخيرة، نظراً لجهودها الملحوظه نحو تلبية تطلعات جمهورها فهي تسعى أيضاً لتحقيق الرضا لدى مختلف الأذواق العمرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

يتم بث الجزء الخامس من المسلسل التركي الشهير “المؤسس عثمان” يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في حين يبث الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، وفي الساعة الثامنة مساءً وفقاً لتوقيت تونس والسابعة مساءً وفق توقيت جرينتش.

يمكنكم تنزيل تردد قناة الفجر نايل سات 2024 عبر التردد الآتي:-

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

قناة الفجر 2024 مسلسل المؤسس عثمان

كما يمكنكم أيضاً من خلال ضيد تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على أجهزتكم مشاهدة عدد من المسلسلات التركية ومن أبرزها:-

مسلسل قيامة عثمان المشهور حول الوطن العربي.

كما يعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي.

كذلك مسلسل الحفرة .

علاوة على مسلسل حب للإيجار.

ولتنزيل تردد قناة الفجر 2024 عرب سات اضبط الجهاز الخاص بك على هذا التردد:-