طريقة مذهلة لفك شفرة قناة الجزائرية الأرضية الجديد

تعد قناة الجزائرية الأرضية من أهم القنوات الرياضية التي تنقل العديد من المباريات المحلية والعالمية، خاصة وأن العديد من المتابعين وعشاق الساحرة المستديرة يرغبون في كيفية مشاهدة مباريات كأس امم افريقيا 2024 على هذه القناة، فضلاً عن كونها تعد قناة رسمية وحصرية لنقل مباريات البطولة لمنتخب الجزائر، ويمكن استقبالها وفقًا للتردد التي نكشفه معكم في السطور التالية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024

يمكن القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة الجزائرية الأرضية، ومشاهدة جميع الإحتفاليات والمباريات التي تقوم بإذاعتها وفقًا للبيانات الأتيه:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

ترد قناة الجزائرية الأرضية يكون 11680.

معدل ترميز القناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون ¾.

فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية الجديد 2024

وبكل سهولة يمكن القيام بفك شفرة الجزائرية الأرضية الجديد 2024، وفقًا لما يلي:-

الضغط عى قائمة جهاز التحكم.

ثم يتم الذهاب إلى إعدادات قناة الجزائرية الأرضية.

إدخال الرمز السري الخاص بالقناة وهو إما “0000” أو “1111”.

إضافة إلى إضافة رمز الشيفرة وتكون “110000000000”.

ليتم استقبال القناة في النهاية بكل سهولة.

وتعتبر الجزائرية الأرضية من أهم وأبرز القنوات الرياضية التي انتشرت في الأونة الأخيرة، إضافة إلى أنها تقوم من وقت لأخر بتحديث الترددات الخاصه بها لكي يسهل القيام بإستقبال القناة.