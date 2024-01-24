“ثالثة اعدادي” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024 بوابة التعليم الاساسي نتائج الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024 عبر موقع بوابة التعليم الاساسي، انتهى كل طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ ساعات قليلة، حيث يشعر الطلاب برفع الضغط والتوتر الذي لحق بهم خلال مدة الامتحانات، ليبدأ نوع آخر من التوتر الناتج عن انتظار تفعيل رابط نتيجة ثالثة اعدادي، حيث ازداد الحديث عبر جروبات أولياء الأمور وطلبة الشهادة الإعدادية، على الفيس بوك عن موعد ظهور النتيجة معبرين عن قلقهم وخوفهم.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2024 تقوم مديرية التربية والتعليم بتفعيله من أجل حصول جميع الطلاب على النتائج الخاصة بهم لذلك تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الراهنة البحث مواقع استخراج النتيجة، حيث يريد أولياء الأمور الوصول إلى الرابط الرسمي لإعلان نتيجة أولادهم عند انتهاء المحافظات منها، والجدير بالذكر أن كل محافظة ستعلن تيجي الطلاب بها على حدة، بعد تصحيح أوراق الاجابات ومراجعتها وتجميع درجات الطلاب وريد الأوائل وحساب نسب النجاح، وتوقيع المحافظ على النتيجة ثم تحميلها على موقعها الرسمي، عليك اتباع الطريقة التالية للحصول على النتيجة عند تحميلها.

الدخول على موقع نتيجة نت .

أو موقع بوابة التعليم الاساسي لمحافظة القاهرة.

تجد في الموقع تبويب خاص لنتيجة كل محافظة.

اختر تبويب المحافظة التي تتبعها.

اضغط على نتيجة المحافظة.

يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال تسجيل اسم الطالب أو رقم الجلوس أو اسم المدرسة.

بعد تسجيل البيانات.

اضغط زر بحث.

في حالة ظهور النتيجة تجد أمامك بيانات الطالب.

بوابة التعليم الاساسي نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024

بعد أن فرغ الطلاب من أداء الامتحانات بدأوا يشعرون بالقلق الناتج عن طلب معرفة موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالرقم القومي، والتي لم يحدد لها موعد حتى الآن وقد أكدت مصادر داخل الوزارة أن النتيجة من المحتمل أن تظهر مع بداية شهر فبراير 2024.