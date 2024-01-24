كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق pdf عبر molsa.gov.iq

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ما زلنا في انتظار إعلان وزارة العمل العراقية عن قائمة المشمولين بالدفعة السابعة للرعاية الاجتماعية 2024، والتي تعد بمثابة مساعدة للعائلات ذوات الدخل المحدود والأرامل وأشخاص آخرين، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من مساعي الحكومة لضمان حياة مستقرة للمواطنين في ظل الصعوبات الاقتصادية، وتعتمد قيمة الدعم المقدم على حسب عدد أفراد الأسرة ومدى استيفائهم للمعايير المطلوبة للإستحقاق.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

من المنتظر أن يتم الكشف عن المستحقين للرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024 من خلال منصة “مظلتي” التابعة لوزارة العمل العراقية، على أن يتم الإعلان بعد الانتهاء من عمليات مراجعة وفحص كل الطلبات المقدمة، وسيتم انتقاء المشمولين للوجبة السابعة يناير 2024 وفقاً لعدد من الشروط وهي:-

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بشكل كامل داخل دولة العراق.

ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عام ولا يزيد عن 60 عام.

أما بالنسبة للسيدات فلا يقل أعمارهن عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

عدم وجود أي راتب حكومي للمتقدم.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أو أكثر، وتكون من الأسر الفقيرة.

رابط الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن معرفة أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال رابط موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات الآتية:-