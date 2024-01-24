استقبال تردد قناة ميكي الجديد 2024 على نايل سات بجودة عالية لأقوى أفلام الكرتون على مدار اليوم

انطلقت قناة ميكي فضائية الأطفال في عام 2009 وبالتحديد يوم العاشر من أكتوبر، لتكون الآن وبعد مرور 14 عام أفضل قنوات الأطفال العربية المصرية، ويركز بث قناة ميكي على دول الشمال الإفريقي، ودول المغرب العربي وتغطي أيضا جزء من دولة موريتانيا، وتعرض القناة الأفلام الكرتونية المصرية الشهيرة، وتخصص جزء من وقتها لبث الفقرات الإعلانية وسط عرض فقرات الأطفال، وقد حققت القناة نسب مشاهدة عالية داخل مصر وخارجها، وقد بحث العديد عن تردد قناة ميكي الجديد 2024.

تردد قناة ميكي الجديد 2024

يحتاج الأطفال يوميا إلى قضاء وقت ممتع يرفه عن الطفل ويتعرف على ما يحدث حوله في العالم الخارجي، لذلك تبحث الأمهات عن تردد قناة ميكي الجديد 2024، التي تهتم بتقديم سلوكيات مفيدة للأطفال الصغار، وبعض الإرشادات التربوية الهامة لكبار المتخصصين في الطب النفسي للأطفال، من خلال مسلسلات كرتونية تشجع على الأخلاق الحميدة وتوضح التصرفات الخاطئة.

تردد قناة ميكي الجديد على النايل سات.

التردد : 11526.

معامل تصحيح الخطأ : ⅞.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : رأسي V.

الجودة : SD.

وتعرض أيضا قناة ميكي على القمر الصناعي عرب سات الذي يغطي النطاق الجغرافي في دول الخليج العربي وجزء من قارة آسيا بأعلى جودة تقدم صوت نقي وصورة واضحة.

تردد القناة: 11257

استقطاب القناة :H أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

معدل الترميز: 27500

برامج قناة ميكي Mickey 2024.

تميزت القناة بعرض مسلسلات ديزني الخيالية التي تنقل الطفل إلى عالم آخر خيالي تناسبه من سن العامين، مع عدد آخر من البرامج التعليمية للسنوات الصغيرة قبل الدخول إلى مرحلة الروضة ومن برامج القناة.