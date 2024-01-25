625 جنيه شهريًا.. طريقة التسجيل في تكافل وكرامة 2024 وأحقية الحصول على معاش تكافل وكرامة

يريد المواطنين المصريين معرفة طريقة التسجيل في تكافل وكرامة، تواجه معظم الدول العربية تحديات اقتصادية، وتشهد موجة ارتفاع في الأسعار ونقص في فرص العمل، وتتخذ الحكومات إجراءات للتخفيف من آثار هذه التحديات، في هذا السياق، قررت الحكومة المصرية استحداث منحة شهرية تحمل اسم “معاش تكافل وكرامة”، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تُقدم هذه المنحة للفئات ذات الدخل المحدود، بهدف تقديم الدعم للأسر الفقيرة والمتوسطة الحال.

طريقة التسجيل في تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن إتاحة التسجيل الإلكتروني للحصول على معاش تكافل وكرامة، ويمكن للراغبين في التسجيل اتباع الخطوات التالية عبر موقع الوزارة:

البداية بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت.

النقر على أيقونة برنامج تكافل وكرامة المتواجدة على الصفحة الرئيسية للموقع.

بعد ذلك، يقوم المتقدم بالضغط على زر التسجيل في برنامج التكافل والكرامة.

يتم إدخال كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالفرد والأسرة المتقدمة.

إضافة الحالة الاجتماعية للمتقدم.

النقر على زر تأكيد البيانات للتحقق من صحة المعلومات المدخلة.

الخطوة الأخيرة هي النقر على زر التسجيل لاستكمال عملية التقديم.

أحقية الحصول على معاش تكافل وكرامة

من الجدير بالإشارة إلى أن هذا الدعم يشمل فئات متنوعة مثل الأرامل والمطلقات والأيتام والفقراء وأصحاب العجز والعاطلين عن العمل، وكذلك الأسر التي لا تملك مورد دخل يكفي لتأمين قوت يومها، تأتي هذه المبادرة تحت توجيهات من رئيس الجمهورية، السيد عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير حياة كريمة لتلك الفئات الهامة في المجتمع.

يمكنك الاطلاع على أحقيتك للحصول على المعاش من خلال اتباع الخطوات التالية عبر الإنترنت: