شوف هتاخد كام بعد الزيادة.. موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024+ أماكن صرف معاشات شهر فبراير

ازدادت الاهتمامات والبحث حول موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024، حيث قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد الضوابط المتعلقة بهذا الأمر، يُمكن للمواطنين الاستعلام شهريًا عن الموعد المحدد لصرف المعاشات، في الفترة الأخيرة، أظهرت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا نحو أصحاب المعاشات وكبار السن، حيث تم زيادة المعاشات بالتزامن مع صرف الرواتب، وتقديم كل التسهيلات الممكنة.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

أعلنت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية عن صرف معاشات شهر فبراير لأكثر من 11 مليون مواطن مصري، يبدأ صرف المعاشات اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 فبراير، ويستمر على مدار 10 أيام على شرائح مختلفة من المستحقين، يأتي هذا في إطار الزيادة الإضافية التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، حيث تصل قيمتها إلى 300 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024

يتم صرف معاشات شهر فبراير 2024 من خلال عدة وسائل ومنافذ: