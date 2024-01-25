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شوف هتاخد كام بعد الزيادة.. موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024+ أماكن صرف معاشات شهر فبراير
ازدادت الاهتمامات والبحث حول موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024، حيث قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد الضوابط المتعلقة بهذا الأمر، يُمكن للمواطنين الاستعلام شهريًا عن الموعد المحدد لصرف المعاشات، في الفترة الأخيرة، أظهرت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا نحو أصحاب المعاشات وكبار السن، حيث تم زيادة المعاشات بالتزامن مع صرف الرواتب، وتقديم كل التسهيلات الممكنة.
موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024
أعلنت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية عن صرف معاشات شهر فبراير لأكثر من 11 مليون مواطن مصري، يبدأ صرف المعاشات اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 فبراير، ويستمر على مدار 10 أيام على شرائح مختلفة من المستحقين، يأتي هذا في إطار الزيادة الإضافية التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، حيث تصل قيمتها إلى 300 جنيه.
أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024
يتم صرف معاشات شهر فبراير 2024 من خلال عدة وسائل ومنافذ:
- سوف يُقام صرف معاشات شهر فبراير 2024 من خلال منافذ شركات فوري، حيث يتاح للمستفيدين الحصول على مدفوعاتهم من هذه الشركات.
- كما يتم صرف المعاشات أيضًا من مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، مما يتيح للمستحقين استلام دفعاتهم بشكل مريح.
- وأيضاََ تُقدم المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة كوسيلة لصرف معاشات شهر فبراير 2024، حيث يمكن للمستفيدين الوصول إلى حساباتهم واستلام المدفوعات عبر هذه التطبيقات.
- كما تُعد منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر أحد الوسائل الرئيسية لصرف معاشات شهر فبراير 2024، حيث يمكن للمستحقين سحب مبالغهم من الصراف الآلي أو مراجعة فروع البنوك لاستلام مدفوعاتهم.