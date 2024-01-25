هتاخد 1000 جنيه لو كنت راجل أو ست .. منحة العمالة الغير منتظمة .. كيفية التسجيل وشروط الحصول عليها ؟

منحة العمالة الغير منتظمة، كثير من المواطنين في مصر يبحثون دائمًا عن منحه العمالة غير المنتظمة، وذلك في ظل إطلاق مبادرة “حياة كريمة” وهذه المنحة تكون مصدر دخل إضافي لمحدودي الدخل، وقد أعلنت وزارة القوى العاملة بفتح باب التسجيل للاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة، للمواطنين الذين لا يمتلكون عقد عمل ثابت ويمكن التسجيل في هذه المنحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، وسوف نقوم بتوضيح كيفية التسجيل في هذه المنحة في السطور التالية.

منحة العمالة الغير منتظمة

يمكننا التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة من خلال إتباع عدة خطوات وهذه الخطوات تتمثل في النقاط التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة للتسجيل في العمالة غير المنتظمة من هنا.

قم بإنشاء حساب جديد لتتم عملية التسجيل.

قم بإدخال بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم.

اكتب جميع البيانات مثل الاسم،والمهنة، وتاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم.

تقديم بيان بالموقف التأميني للمتقدم.

تقديم شهادة الموقف من التجنيد.

تقديم أوراق إثبات الحالة الاجتماعية.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

تقديم ما يثبت محل إقامة المتقدم.

شروط تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة

لقد قامت وزارة القوى العاملة بوضع عدة شروط يجب توافرها في المتقدم للاستفادة من المنحة وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية:

يشترط في المتقدم أن يكون حاملًا للجنسية المصرية.

وكذلك يشترط أن يكون مقيم في مصر إقامة دائمة.

أن يكون المتقدم لا يعمل بعقد عمل ثابت، ويجب أن يكون المتقدم غير ثابت في عمل معين.

يشترط في المتقدم أن يكون تم تسجيله في مديرية القوى العاملة التابعة لمحل إقامته.

المستندات اللازمة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

لقد قامت وزارة القوى العاملة بالاشتراط على المتقدمين بتوفير عدة مستندات عند التقديم للاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة وهذه المستندات تكمن في النقاط التالية: