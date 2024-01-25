هتاخد من 300 إلي 600 جنيه زيادة الدنيا هتبقى زي الفل معاك ..اخر أخبار المعاشات اليوم

اخر أخبار المعاشات اليوم، خبر زيادة المعاشات أصبح شاغلًا لأذهان الكثير من المواطنين في مصر، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة في المعاشات على أن تكون 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، كما قام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين بالإعلان عن موعد صرف المعاشات، بداية من صباح يوم الخميس الموافق 1/2/2024، وسوف نقوم بتوضيح طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات في السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات

لمن يريد الاستعلام عن زيادة المعاشات يمكنهم اتباع عدة خطوات، وهذه الخطوات تتمثل في النقاط التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي من هنا.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة مثل، الاسم، وكلمة المرور الخاصة بصاحب المعاش.

ثم اضغط على خانة الإستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

سوف تظهر نافذة أمامك فيها قيمة المعاش وأيضًا تكون متضمنة للزيادة الجديدة.

حقيقة تبكير موعد صرف معاشات فبراير 2024 وزيادة الحد الأدنى

هيئة التأمينات الاجتماعية لم تقم بإصدار قرار ينص على تقديم المعاشات لشهر فبراير لعام 2024، وجاء في منصوص قرارها تعليق رواتب شهر يناير 2024 ويتم الصرف في بداية فبراير القادم، قد أعلنت عن رفع الحد الادنى للمعاشات والتأمينات وذلك كالتالي:

زيادة 1300 جنيه بدل 1105 جنيه كحد أدنى للمعاشات، وزيادة 10000 جنيه بدلًا من 8720 جنيه حد أقصى للمعاشات.

يتم زيادة 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه كحد أدنى لأجر الاشتراك التأميني.

زيادة 12,600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه وذلك للحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

اماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024

يمكن لأصحاب المعاشات صرف المعاش من عدة أماكن مختلفة في جميع محافظات الجمهورية وهذه الأماكن كالتالي: