من أول النهارده اعرف المواعيد حسب منطقتك ومحافظاتك .. الكهرباء تعلن عن جدول تخفيف الأحمال الجديد في المحافظات

جدول تخفيف الأحمال الجديد، لقد تم الإعلان عن جدول جديد لانقطاع الكهرباء، ذلك تزامنًا مع انتهاء امتحانات كل من الإعدادي والثانوي، حيث صرح مصدر مسئول في إدارة شبكات الكهرباء بأن هناك خطة جديدة سيتم تطبيقها في يوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي، وأشار أن هذه الخطة الجديدة سيتم التنويه بها من قبل وزارة الكهرباء.

جدول تخفيف الأحمال الجديد في جميع محافظات مصر

وفق ما أُعلن عنه سيتم العمل بالجدول الجديد بدايةً من أول أيام إجازة نصف العام الدراسي، ليكون هو أيضًا أول أيام عودة انقطاع الكهرباء في كافة محافظات مصر، وسيجرى تغيير على مواعيد القطع التي كانت تبدأ من الثانية ظهرًا حتى الخامسة مساءً، لتصير المواعيد كالتالي:

من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا.

من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 3 عصرًا.

من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 5 مساءً.

وفي المناطق التي كان يجري بها القطع بها لمدة ساعة واحدة تصبح كالتالي:

من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا

ومن الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 1 ظهرًا

ومن الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 2 بعد الظهر.

من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 3 عصرًا

من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 4 مساءً.

من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 5 مساءً.

أسباب انقطاع الكهرباء

أكد سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن انقطاع الكهرباء في مصر يعود للارتفاع الحادث في معدل درجات الحرارة عن الحد الطبيعي، وذلك بالمقارنة بالسنوات السابقة، هذا إلى جانب ارتفاع مستويات استهلاك الغاز في مصر، والتي زادت بنسبة 18% هذا بالمقارنة بالأعوام الماضية، وبناءً عليه تم اتباع سياسية قطع الكهرباء لمواجهة تلك الأزمة.