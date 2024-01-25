فرجت على الجميع.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، لقد قامت وزارة العمل العراقية بتقديم عدة خدمات من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، ويعد هذا البرنامج من أفضل البرامج الاجتماعية في العراق، حيث إنه يقوم بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين وخاصة محدودي الدخل، كما أن دولة العراق تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة لجميع مواطنيها، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، وسوف نقوم بتوضيح أسماء المشمولين بالرعاية من خلال السطور التالية.

أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الاخيرة

لقد قامت وزارة العمل العراقية بالإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية للوجبة الأخيرة في العراق، وقد قامت بالتأكد من جميع الطلبات المقدمة من المواطنين لكي يحصل المواطن على الدعم المقدم من برنامج الرعاية في العراق، وقد أعلنت وزارة العمل عن إطلاق منصة ألكترونية ليتم تحميل كشوفات أسماء المواطنين المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الأخيرة

على المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية يمكنهم إتباع عدة خطوات لتحميل أسماء المشمولين بالرعاية وهذه الخطوات تتمثل في النقاط التالية:

الدخول إلى المنصة الالكترونية مظلتي من هنا.

قم باختيار ادارة الرعاية الاجتماعية التابعة لمحل الإقامة.

يجب تحديد المحافظة التي تكون محل إقامة المستفسر ثم قم بتحديد الوجبة الاخيرة.

أكتب جميع المعلومات المطلوبة في الاستعلام عن الأسماء.

انقر على خانة الاستفسار.

سوف تظهر نافذة فيها جميع كشوفات الأسماء المشمولة خلال بضع ثواني.

اضغط على خانة” تنزيل” وسيتم تنزيل الملفات مباشرة.

قم بفتح جميع الملفات التي قمت بتنزيلها ثم قم بالبحث عن الاسم المطلوب.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

لقد قامت وزارة العمل العراقية بتحديد عدة شروط يجب أن تكون متوفرة في المتقدم على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، وهذه الشروط تكمن في النقاط التالية: