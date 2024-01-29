حبيبت طفلك وأخوك الصغير.. تردد قناة تنة ورنة كرتون للصبح

تردد قناة تنة ورنة، قناة تنة ورنة هي إحدى القنوات المحببة لدى الأطفال، فهي من القنوات التي حظيت بشهرة وشعبية كبيرة لدى الأطفال في البلدان العربية، لذلك يبحث الكثير من الآباء عن التردد الخاص بها، حيث أن القناة تقوم بعرض محتوى ترفيهي في عدد من المجالات المختلفة، ويساهم المحتوى الذي تقدمه القناة في زيادة الوعي والانتباه لدى الأطفال.

تردد قناة تنة ورنة

دائمًا ما تحرص القناة على ملء وقت الطفل بالبرامج المسلية مع الحرص على عدم شعور الطفل بالملل، وتتميز القناة بتقديم محتوى متنوع بين البرامج الترفيهية والأفلام والمسلسلات الكرتونية إضافة إلى برامج المسابقات التي تنشط عقل الأطفال، وتقدم القناة أيضًا بعض البرامج التي تساهم في تعليم الأطفال بعض الأساسيات في المواد الدراسية المختلفة، ولكي يتم الاستفادة من المحتوى الذي تقدمه القناة ومتابعته يجب القيام بتنزيل التردد الخاص بها وهو كالتالي:

تردد قناة تنة ورنة على نايل سات

التردد: 11853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة تنة ورنة على عرب سات

التردد: 11595.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة الأطفال تنة ورنة

قناة الأطفال تنة ورنة هي من أفضل القنوات التي يقوم الأطفال بمتابعة المحتوى الخاص بمنتهى الحماس، وقد تمتلك القناة مجموعة من المميزات التي تجعلها هي أفضل خيار بين القنوات الأخرى التي تعرض محتوى خاص بالأطفال، وتتلخص مميزات القناة في التالي: