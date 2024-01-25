« فرص عمل تبدأ من 5000 جنيه ولا في الاحلام لكل الشباب » وظائف مطلوبة في بنك مصر بمميزات وتأمينات إجتماعية وحوافز

وظائف مطلوبة في بنك مصر، أعلن بنك مصر عن وجود مجموعة من الوظائف المتاحة والشاغرة داخل البنك، وقد تم فتح التقديم من أجل العمل إلى هذه الوظائف مع تحديد الشروط اللازمة، ويعد بنك مصر واحد من أهم البنوك المصرية، ويمتلك البنك عدد من الفروع في جميع المحافظات المصرية المختلفة، ويستطيع جميع الشباب الخريجين وحديثي التخرج التقدم من أجل الالتحاق بالهيكل الوظيفي في بنك مصر.

شروط التقديم في بنك مصر

قام بنك مصر بتحديد مجموعة من الشروط والمعايير التي يتم وفقها اختيار من يتم قبولهم من بين جميع المتقدمين من أجل العمل في بنك مصر، حيث أن هذه الشروط هي التي تحدد من هم المناسبين من أجل الانضمام إلى البنك، وقد تتمثل الشروط في الآتي:

المتقدم لا يكون عمره قد تجاوز الثلاثين عام.

المتقدم من المواطنين الذين يحملون الجنسية المصرية.

يكون المتقدم حاصل على مؤهل جامعي يتناسب الوظيفة التي يتم التقدم من أجل العمل بها بتقدير لا يقل عن جيد.

المتقدم خريج الدفعات بداية من 2018 إلى الدفعة 2023.

يكون المتقدم قادر على التعامل مع الكمبيوتر خاصة مجموعة برامج مايكروسوفت أوفيس.

كيفية التقديم من أجل العمل في بنك مصر

فتح بنك مصر التقديم الإلكتروني من أجل العمل في الوظائف الشاغرة المتاحة فيه، وذلك لكي يستطيع جميع من يريد العمل في البنك وتتوافر به جميع الشروط التقديم في الوظائف ،وسوف يتم التقديم الإلكتروني من خلال تعبئة الاستمارة التي تحتوي على البيانات الخاصة بالتقديم مع إرفاق جميع المستندات التي تم تحديدها من أجل القبول في الوظيفة.