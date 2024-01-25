هتقبض بالزيادة الجديدة خد بالك واعرف الراتب.. موعد صرف معاشات فبراير 2024

موعد صرف معاشات فبراير 2024، قامت الهيئة القومية التي تهتم بجميع شؤون التأمينات في مصر بتحديد موعد شهري ثابت يتمكن فيه أصحاب المعاشات من صرف الرواتب الشهرية التي يحصلون عليها، ومع وجود أخبار عن وجود زيادة من المحتمل صرفها على المعاشات يترقب الكثير منهم موعد صرف المعاشات من أجل التحقق من حقيقة الزيادة المرتقبة، حيث يستفيد من المعاشات نحو إحدى عشر مليون مواطن.

موعد صرف معاشات فبراير 2024

قامت هيئة التأمينات بتحديد اليوم الأول من كل شهر ميلادي لكي يبدأ فيه أصحاب المعاشات صرف الرواتب الشهرية التي يحصلون عليها، وبذلك يصبح الموعد الذي يتم فيه صرف المعاشات الخاصة بشهر فبراير هو اليوم الأول منه وسوف تظل مدة الصرف مستمرة ستة أيام، حيث يتم تقسيم أصحاب المعاشات إلى بعض الشرائح، وتتمكن كل شريحة من الحصول على المعاش الخاص بها خلال يوم محدد، وجدول صرف المعاشات هو:

الشريحة التي تتقاضى معاش يتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه، تقوم بصرف المعاشات الخاصة بهم خلال اليوم الأول والثاني من فبراير.

الشريحة التي تحصل على معاش يتجاوز الألفين جنيه حتى ثلاثة آلاف جنيه تتمكن من صرف المعاشات الخاصة بهم خلال الثالث والرابع من فبراير.

الشريحة الأخيرة التي تحصل على معاشات تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه تصرف المعاشات الخاصة بها خلال الخامس والسادس من فبراير.

حقيقة زيادة المعاشات

كشفت هيئة التأمينات عن عدم وجود زيادة جديدة يتم صرفها لأصحاب المعاشات خلال شهر فبراير، والزيادة المقرر صرفها خلال شهر فبراير هي زيادة كل من الحد الأدنى والحد الأقصى التي يحصل عليهم المتقاعدين، وهذه الزيادة التي تم إقرارها خلال شهر يناير، وبلغت الزيادة في المعاشات إلى: