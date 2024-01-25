«اتفرج ببلاش».. تردد قناة الجزائرية الأرضية+ المباريات التي ستقوم القناة الجزائرية بنقلها

تردد قناة الجزائرية الأرضية، شهدت قناة الجزائرية الأرضية في الأسابيع الأخيرة تقدمًا نوعيًا في مستوى شعبيتها، وذلك بعد إعلانها عن نقل عدة مباريات ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوا، تضمنت هذه المباريات المباراة الافتتاحية والمباراة النهائية، إضافة إلى مباريات منتخب الجزائر وبعض مباريات مصر، بالإضافة إلى مجموعة من المباريات في دور المجموعات والأدوار الإقصائية، يتميز تلفزيون الجزائرية الأرضية بالتزامه بنقل المباريات بشكل مجاني ومفتوح لجميع المشاهدين، مما أسهم في زيادة شعبيتها.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

سجلت نسب مشاهدة مرتفعة، وأصبحت محط أنظار العديد من المتابعين في مختلف أنحاء العالم، انطلقت القناة ببث المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية، وباتت معروفة بنقلها لمباراة منتخب مصر أمام موزمبيق، التي انتهت بالتعادل 2-2، فيما يلي بيانات تردد القناة الجزائرية الرياضية الأرضية على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

المباريات التي ستقوم القناة الجزائرية بنقلها

أعلنت قناة الجزائر الأرضية في بيان لها أنها حصلت على حقوق بث مباشر لـ 17 مباراة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، وستنقلها مجانًا على قناتها المفتوحة عبر النايل سات، تشمل المباريات التي ستنقلها القناة ما يلي:

دور المجموعات: 9 مباريات، منها 3 مباريات للمنتخب الجزائري، والباقي مباريات لمنتخبات أخرى.

دور الـ 16: مباراتان.

دور الـ 8: مباراتان.

نصف النهائي: مباراتان.

تحديد المركز الثالث والرابع: مباراة واحدة.

النهائي: مباراة واحدة.

وبذلك، ستتمكن الجماهير العربية من متابعة جميع المباريات المهمة في البطولة مجانًا، دون الحاجة إلى الاشتراك في باقات قنوات رياضية مدفوعة.