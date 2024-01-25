تحديث باكدج كونامي مجاناً شحن كوينز بيس2024 اي فوتبول أحداث يوم الخميس.. ميسي 105 وهدايا كتير ببلاش الموسم الثالث

يسعى الملايين من المستخدمين الجدد إلى إيجاد وسيلة لشحن كوينز مجانًا بطريقة رسمية ومجانية حيث أحدثت كونامي طفرة في عالم التكنولوجيا بإطلاقها تحديثاً يتوقع أن يتفوق على جميع الألعاب المنافسة في مجال كرة القدم، و استقطبت ملايين جدد من اللاعبين اليوم، سنعرض لكم الطريقة للحصول على عملات بيس 2024 للهواتف المحمولة بالمجان، فانتظروا المزيد في السطور التالية.

كيفية الحصول على كوينز بيس Football 2024 الموسم الثالث

يسعى العديد من الأشخاص للحصول على عملات كوينز للعبة بيس اي فوتبول 2024 للهواتف المحمولة دون تكلفة، لكن يوجد من يستغل اللاعبين بالخداع ويسطو على حساباتهم يجدر بالذكر أنه لا يمكن الحصول على الكوينز بالمجان من خلال أشخاص، بل من خلال اللعبة ذاتها باستخدام الوسائل المجانية المتاحة فحسب.

قم أولاً بتسجيل الدخول يومياً إلى لعبة Football 2024 المحمولة واحرص على تجميع نقاط الجي بي والعملات المعدنية المجانية، حيث تحصل على 50 عملة معدنية مجانية كل يوم، وبالتالي يمكنك جمع ما يقارب 200 عملة معدنية شهرياً.

كما يمكن المشاركة في الفعاليات الأسبوعية للعبة، بما في ذلك الفعاليات الخاصة التي تقام يومي الخميس والاثنين، حيث يشارك المرء بها لِيحصل على خمسين قطعة نقود افتراضية مجانًا مع كل حدث هذا يعني أنّه يمكن جمع ما يقارب الأربعمائة قطعة نقود افتراضية بصورة شهرية دون مقابل.

ثالثًا، تتضمن اللعبة مهام متنوعة يتم تجديدها بشكل دوري وفي الإصدار الجديد للعبة إي فوتبول 2024 للموسم الثالث، لم تشهد إضافة فعالية تتيح الفرصة للحصول على العملات الافتراضية “الكوينز” من خلال المهام بشكل مجاني.

كيفية تحميل كوينز بيس 2024 موبايل من المتجر

يوجد العديد من اللاعبين الحصول على عدد هائل من العملات الافتراضية في لعبة بيس 2024، وهذا ممكن من خلال المتجر المتوفر ضمن التطبيق نفسه في لعبة Football 2024 على الأجهزة المحمولة يمكن الدخول إلى اللعبة واختيار قسم المتجر واختيار قسم شراء العملات، بعد ذلك يختارون الباقة التي يودون إضافتها إلى حساباتهم بمجرد الضغط على الباقة المطلوبة، ستظهر نافذة لإدخال بيانات الدفع وتأكيد العملية، وعندها سيتم إضافة العملات للحساب فورًا.