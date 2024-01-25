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أغاني لولو الجديدة.. تردد قناة وناسه نايل سات 2024+ خطوات استقبال قناة وناسه على الرسيفر
تردد قناة وناسه نايل سات 2024، في الفترة الأخيرة، ازدادت شعبية قناة وناسة، وأصبحت محط اهتمام العديد من الآباء والأمهات الذين يبحثون عن تردد قناة وناسة الجديد، تُعتبر قناة وناسة من بين القنوات الفضائية المحبوبة بين الأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يساهم في تنمية قدرات الأطفال وتوسيع معرفتهم، يبحث الآباء والأمهات بشكل متكرر عن تردد قناة وناسة الجديدة على النايل سات وعرب سات.
تردد قناة وناسه نايل سات 2024
يمكن للآباء والأمهات الراغبين في متابعة قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات استقبالها الآن عبر التردد التالي:
- التردد: 11470.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل ترميز: 25700.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
ويمكن أيضًا استقبال تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11270.
- معدل ترميز: 27500.
باستخدام هذه الإعدادات، يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بكم للاستمتاع ببرامج قناة وناسة.
خطوات استقبال قناة وناسه على الرسيفر
- اضغط على زر تشغيل التلفزيون أو الرسيفر لتشغيل الشاشة.
- قم بالوصول إلى القائمة الرئيسية للرسيفر باستخدام زر القائمة على الريموت الخاص بك.
- في قائمة الإعدادات أو البحث، قد تجد خيارات مثل “البحث اليدوي”، اختر هذا الخيار.
- ستحتاج إلى إدخال المعلومات الصحيحة لتحديد القمر الصناعي وضبط تردد القناة، استخدم الأزرار على الريموت لتحديد القيم المناسبة.
- بعد إدخال المعلومات، انتقل إلى خيار “بحث” أو “تنفيذ البحث” واضغط على زر التأكيد.
- سيقوم الرسيفر بالبحث عن القنوات المتاحة على التردد المدخل.
- بعد اكتمال البحث قد تظهر قائمة بالقنوات المكتشفة، احفظ التغييرات للتأكد من وجود قناة وناسة ضمن قائمة القنوات.