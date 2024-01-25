تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 علي النايل سات وعرب سات لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان وصلاح الدين الايوبي

تعد قناة الفجر الجزائرية من أشهر القنوات الفضائية العربية، وهي قناة عامة تبث برامج متنوعة من بينها المسلسلات والأفلام والبرامج الإخبارية والرياضية والترفيهية. تبث القناة على مدار 24 ساعة، وهي متوفرة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات وفي الفترة الأخيرة، حظيت القناة بنجاح كبير بعرضها مسلسلي “قيامة عثمان” و”صلاح الدين الأيوبي” بجودة عاليةٍ جدا، الأمر الذي جعلها الوجهة المثالية لعشاق المسلسلات التركية في الوطن العربي.

قناة الفجر الجزائرية 2024

تحتل قناة الفجر الجزائرية مكانةً بارزة بين القنوات الفضائية العربية التي تبث المسلسلات التركية، حيث تحظى القناة بمتابعة كبيرة من محبي هذا النوع من الدراما، وذلك لما تقدمه من مجموعةٍ متنوعة من المسلسلات التركية التاريخية والرومانسية والكوميدية، والتي تتميز بجودة التصوير والصوت

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12034.

بمعادل ترميز 27500.

ومعامل تصحيح خطأ 3 / 4.

الاستقطاب أفقي.

جودة القناة الأتش دي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

تشهد أحداث الحلقة 145 من مسلسل “المؤسس عثمان” العديد من التطورات المهمة، والتي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على مجريات الأحداث. ومن المقرر أن تعرض الحلقة يوم الأربعاء القادم الموافق 24 يناير 2024، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا وتونس والمغرب والجزائر، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. كما ستعرض الحلقة أيضًا على قناة “اليرموك الأردنية”.

القمر الصناعي عرب سات.

على التردد 11034.

بمعادل ترميز 27500.

معامل تصحيح خطأ 5/ 6.

وباستقطاب عمودي.

مسلسل “المؤسس عثمان” هو مسلسل تركي درامي تاريخي، بدأ عرضه في 20 نوفمبر 2019، يحكي قصة الغازي عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، وهو من إنتاج محمد بوزداغ، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت، وبوراك تشيليك، وسرحات كيليتش، و اركان افجي و روزغار اكسوي.