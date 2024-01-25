“شغل ممتاز بمرتبات جميلة” وظائف التربية والتعليم 2024 هذه الاوراق المطلوبة وشروط التقديم + قدم دلوقـــت

يبحث الشباب عن وظائف التربية والتعليم بكثرة ومتابعة آخر المستجدات، ولقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الأوراق المطلوبة للتقديم لشغل وظائف التربية والتعليم الجديدة 2024 لتعيين 11 الف معلم مساعد فصل، ورابط التسجيل وكافة الشروط المطلوبة كل هذا نتعرف عليه فى المقال التالي.

شروط وظائف التربية والتعليم

ويشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها ان يكون مستوفى الشروط فيما يلى:

أن يكون لديه الجنسية المصرية.

محمود السيرة وحسن السمعة .

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

لا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاماً .

أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام الآتية ( تعليم أساسي /ابتدائي /معلم فصل) بكلية التربية وكلية التربية النوعية.

أن يكون التقديرالعام للمتقدم (مقبول) فأعلى .

يجتاز الإختبار وفقاً للقواعد المقررة.

أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الإختبار والتدريبات المطلوبة.

الاوراق المطلوبة فى وظائف التربية والتعليم

ينبغي على المتقدم إرفاق بعض المستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية ملونة وهى كالتالى:

صورة شخصية للمتقدم . بطاقة الرقم القومي سارية. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال). المؤهل الدراسي. المؤهل الأعلى إذا وجد. الموقف من الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث . شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة. إيصال الإيداع البنكي. رسوم التقديم في وظائف التربية والتعليم

لقد أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يجب سداد مبلغ مقداره 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك التالية: «البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة» والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.