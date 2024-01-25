المؤسس عثمان الحلقة 145 مترجمة على الفجر الجزائرية.. زواج هوليفيرا من أورخان بقرار من عثمان

تصدر المؤسس عثمان الحلقة 145 محركات البحث الساعات الأخيرة بعد أن تم عرضها على قناة atv التركية، وينتظر الكثير من المتابعين انطلاق الحلقة التي تعرض مترجمة على باقي القنوات، يعرض المسلسل في اليوم الأول بدون أي ترجمة، لكن استطاعت العديد من القنوات الفضائية أن تحصل على نسخة مترجمة لعرضها على شاشتها، حقق قيامة عثمان نجاحات كبيرة ومشاهدات وإيرادات عالية جداً

حيث يعد قيامة عثمان من النماذج الناجحة على الساحة الفضائية من اربع سنوات وهو تكملة لمسلسل أرطغرل الذي تم عرضه أيضاً على قناة atv التركية خمسة مواسم، أصبح هناك تعلق ملحوظ من الجمهور المشاهدين لمسلسل قيامة عثمان يتشوقون للمزيد من الأحداث، خلال التقرير التالي ننشر لكم مواعيد وأحداث المؤسس عثمان الحلقة 145.

المؤسس عثمان الحلقة 145

حصدت الحلقة السابقة من قيامة عثمان أعلى نسب من المشاهدة لأن الجمهور كان على ترقب دائم بمواعيد العرض الرسمية، حيث شهدت الحلقة تطورات وأحداث شيقة للغاية نالت إعجاب الجميع، بعد محاولات كثيرة من أورخان لإقناع والده بالزواج من هوليفيرا وافق عثمان وأعلن أمام قبيلته عن زواجهم في القريب العاجل، نجح عثمان في حماية الدولة وتمكن من الوقوف أمام المغول وطردهم من الدولة والوصول إلى الخائن، لأن مسلسل قيامة عثمان تدور أحداثه حول الدولة العثمانية في القرن 13 الذي يقودها عثمان بشجاعته وقوته.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145 على الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية من القنوات الشهيرة والناجحة جداً لذلك تمكنت أن تعرض على شاشتها المميزة مسلسل قيامة عثمان بدايةً من الموسم الأول في عام 2019 وحتى الموسم الخامس لعام 2023-2024، حيث يعرض المسلسل يوم الخميس من كل أسبوع على الفجر الجزائرية بجودة عالية hd ويعرض المسلسل مترجم وتكون مدة الحلقة ساعتين يتم إذاعة المسلسل الساعة الحادية عشر مساءً وبعد منتصف الليل على موقع قصة عشق وموقع النور وفيديو لاروزا.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024