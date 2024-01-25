مجاناً بدون تشفير..تردد قناة الرابعة الرياضية 2024 الناقلة مباراة الأردن والبحرين كأس آسيا

تردد قناة الرابعة الرياضية 2024، التي يبحث عنها الكبير والصغير من محبي الرياضة، كما تعتبر قناة الرابعة هي قناة عراقية مميزة وتحظى على إعجاب ملايين المتابعين، وهي تعمل بأقوى إشارة ممكنة على القمر الصناعي نايل سات، ويمكن للجميع فك شفرتها وتنزيلها على الجهاز بكل سهولة، وهذا لأن القناة تمتلك إمكانيات وتقنيات فائقة الوصف، تسعى الرابعة الرياضية العراقية لتقديم الأفضل دائماً لإرضاء الجمهور المتابع الذي يعتمدون عليها ويفضلون مشاهدة المباريات من خلالها

نجحت قناة الرابعة أن تتصدر الآونة الأخيرة عمليات البحث ونقل أهم البطولات وتحديداً كأس آسيا التي انطلقت منذ ثلاثة أسابيع، وتضم هذه البطولة عدد كبيرة من الفرق الآسيوية ونلاحظ أن المنافسات قوية للغاية، تابعوا معنا الفقرات التالية وسوف تجدون تردد قناة الرابعة الرياضية 2024.

تردد قناة الرابعة الرياضية 2024

منذ أن أعلنت قناة الرابعة الرياضية العراقية بالحصول على حقوق البث المباشر لمباريات كأس أسيا، بدأ عشاق الساحرة المستديرة بالتوجه لمحرك البحث جوجل لمعرفة تردد القناة وكيفية تنزيلها والاستمتاع بمشاهدة جميع المباريات بجودة عالية hd ، حيث يأتي تردد القناة على النحو التالي:.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12563.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6\5.

مباريات اليوم على قناة الرابعة الرياضية في كأس أسيا

اليوم الخميس 25-1-2024 وفي غضون ساعات قليلة يتم نقل عدة مباريات ضمن منافسات كأس آسيا الأسبوع الثالث من البطولة عبر شاشة قناة الرابعة الرياضية وهي

مباراة كوريا الجنوبية وماليزيا في الساعة 1.30 بعد الظهر.

مباراة الأردن والبحرين يتم نقلها على قناة الرابعة الساعة 1.30.

كما يتم نقل مباراة كلا الفريقين عمان وقرغيزستان في تمام الساعة 5 مساءً.

وأخيراً مباراة السعودية وتايلاند في الساعة 5 مساءً.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية على عرب سات