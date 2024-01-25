خبر الهنا والسعادة لأصحاب المعاشات.. متى موعد صرف أول منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

ينتظر العديد من أصحاب المعاشات، صرف الزيادة أو المنحة الإستثنائية الأولى التي تكون في 2024، فضلاً عن أن هناك نحو 11 مليون من أصحاب المعاشات سيستفدون من هذه الزيادة، وذلك إذا أعلنت الجهات المعنية عن تبكير موعد صرف الزيادة السنوية التي يستحقها أصحاب المعاشات بنسبة تصل لـ 15% بحد أقصى، وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية.

زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات 2024

أوضحت مصادر مسؤولة في الدولة، أن أصحاب المعاشات يستفيدون من قرار الزيادة السنوية التي جاءت وفقًا لقانون التأمينات الجديد، وذلك على هيئة منحة استثنائية في حالة تم تبكير موعد صرف العلاوة أو الزيادة السنوية، وهي ما تدبر له الحكومة في الوقت الحالي، وهناك توقعات كبيرة تُشير بأن تطبيق المنحة تكون مع بداية إما شهر مارس أو شهر أبريل المقبل، وهو ما يُشير ذلك إلى أن صرف المنحة الإستثنائية يتم العمل عليها من 3 إلى 4 أشهر من الموعد الرسمي من أجل صرف الزيادة السنوية الذي يكون يوم 1 من شهر يوليو 2024.

نسبة الزيادة الجديدة في المعاشات

ووفقًا للقرار ارسمي فإن الزيادة التي من المتوقع صرفها بلغت قيمتها 15% مع بداية أول شهر مارس المقبل، وقبل حلول شهر رمضان المبارك، الذي يحتاج إلى العديد من الإلتزامات والإحتياجات الأساسية لجميع المستفيدين، فضلاً عن أن الحكومة منحت زيادة قُدرت بنحو 60% على قيمة المعاش وعلى مدار الـ 4 أشهر قبل الموعد الرسمي للصرف، إضافة إلى أن الزيادة بذلك تكون 15% في مارس و15% في شهر أبريل، و15% شهر مايو، وزيادة 15% من بداية شهر يونيو.