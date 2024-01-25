الدفعة الأخير.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة السابعة pdf عموم المحافظات منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، مازال هناك الكثير من المواطنين يتمسكون بالأمل أن الرعاية الاجتماعية يتم صرفها في أقرب وقت ممكن والنظر لظروف المواطنين التي أصبحت في غاية الصعوبة، بسبب التدهور الاقتصادي والحرب الأوكرانية مع روسيا، لذلك قامت وزارة العمل بصرف دفعات من الدعم للمواطنين الأكثر استحقاقاً لتخفيف العبء عنهم للتغلب على ظروف المعيشة

قد تم صرف نحو 6 دفعات من الوجبة التاسعة وآخر دفعة قامت بصرفها وزارة العمل منذ شهرين ونصف، على أن يتم صرف الدفعة السابعة في شهر ديسمبر الماضي لكن حتى الآن لم يحصل المتقدمين على أي دفعات، وهذا ما جعل البحث يتزايد بشكل كبير للوصول إلى أي معلومة جديدة لانتظار رفع الكشوفات، تابعوا معنا وسوف نتعرف سوياً على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

الأخبار المتداولة خلال هذه الفترة على مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل أن صرف الدفعة السابعة من مشمولين الرعاية الاجتماعية من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يقوم فريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الانتهاء من الفحص ووضع الميزانية المحدد حسب المشمولين، كما يتم تنزيل الكشوفات لجميع المحافظات عبر منصة مظلتي أو من خلال الموقع الرسمي وزارة العمل، وحسب بعض المصادر أن عدد المشمولين لا يقل عن 70 ألف مستفيد من الجنسين.

رابط الاستعلام عن كشوفات الدفعة السابعة العراق