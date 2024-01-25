الأمريكي رايح لفين !! سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 25 يناير 2024| شوف الأخضر بقا بكام !!

يواصل سعر الدولار في السوق السوداء في مصر ارتفاعه المتواصل أمام الجنيه المصري، حيث تجاوز ال60 جنيهاً، وهو الأمر الذي يأكد احتدام المنافسة في سوق العملات وبشكل خاص أسعار الدولار الأمريكي والذي يعد بمثابة لبوصلة الرئيسية للأسواق المالية، ومن خلال البديل الإخباري سنتابع معكم أخر أخبار صرف العملة الأمريكية في السوق الموازية، كما نسلط الضوء على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم، تابعونا.

سعر الدولار في السوق السوداء

يبدو أن الأسواق المالية في مصر تشهد يوماً حافلاً، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، وفي تعاملات الخميس، قفز متوسط سعر الدولار بنحو 2.6 جنيه، محافظاً على مستويات قياسية لم يبلغها منذ أكثر من 45 يومًا، ليسجل سعر الدولار في السوق السوداء

سعر الدولار في السوق السوداء : 64 جنيها سعر بيع

سعر الدولار في السوق السوداء: 67 سعر شراء.

في الوقت الذي ظلت فيه أسعار الدولار مستقرة في البنوك وشركات الصرافة، شهدت السوق السوداء تحركات سريعة وإقبالاً من المتعاملين، ما يشير إلى توترات سيولة العملة الأجنبية ويعكس قلق المستثمرين والأفراد.

من ناحية أخرى، فإن الأنظار تتجه صوب المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي، حيث تجري بعثة الصندوق محادثات في القاهرة لمناقشة تفاصيل حزمة تمويلية جديدة تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، إضافة إلى برنامج إصلاح اقتصادي يصاحبها. الترقب هو سيد الموقف حيث ينتظر المحللون والمتابعون أثر هذه المفاوضات على مستقبل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 25-يناير – 2024

يحدد البنك المركزي المصري أسعار الدولار في البنوك المصرية يوميًا وفقًا للتحركات العالمية للعملة وفيما يلي نوفر لكم جدول مفصلا يشتمل على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك المصرية:

سعر الدولار في مصر البنوك 25 يناير 2024 البنوك المصرية بيع شراء البنك المركزي المصري 30.93 جنيه 30.84 جنيه البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك التعمير والإسكان 30.95 جنيه 30.85 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه بنك الكويت الوطني 30.95 جنيه 30.85 جنيه البنك العربي الإفريقي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

30.93 جنيه (بيع)

30.84 جنيه (شراء)

من المتوقع أن يظل سعر الدولار موضوعاً رئيسياً على أجندة النقاش الاقتصادي في مصر، مع استمرار متغيرات السوق العالمية والمحلية في التأثير على ديناميكيات العملة، ومن المؤكد أن القرارات المقبلة ستلعب دوراً حاسماً في تشكيل ملامح الاقتصاد المصري في المستقبل القريب