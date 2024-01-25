ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الأول.. متى؟

زادت عمليات البحث بشكل كبير عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول، في جميع المحافظات التي خاضت هذه الإمتحانات، إضافة إلى أن طلاب والطالبات الثالث الإعدادي يبحثون بشكل كبير في الساعات الماضية حول الحصول على هذه النتيجة، تزامنًا مع انتهاء امتحانات الفصل الأول الدراسي لعام 2024-2023، وهو الموافق الأربعاء 24 من شهر يناير 2024، لهذا سنوضح لكم رابط جميع النتائج في مختلف المحافظات.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادي 2024 الترم الأول

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، في كافة المحافظات وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم “من هنا“.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية “من هنا“.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية “من هنا“.

بينما يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة “من هنا“.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادي محافظة المنوفية “من هنا“.

موعد ظور نتيجة الشهادة الإعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن جميع النتائج كل محافظة على حدة، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإمتحانات ومراجعتها بشكل واضح وصحيح، إضافة إلى أن ذلك سيأخذ وقت من أسبوع إلى 10 أيام لكي يحصل عليها جميع الطلبة والطالبات فور الإنتهاء من كل محافظة من عملية التصحيح والإعتماد.