“هنا” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الاول جميع المحافظات برقم الجلوس فقط

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، يتم وفقًا لكل محافظة تم الإنتهاء على حدة من النتيجة، فضلاً عن أن الوزارة حريصة على إعلان النتيجة بعد الإنتهاء بشكل رسمي من عمليات التصحيح والمراجعة والإعتماد من قبل مدير كل مديرية، مع العلم أن إعلان النتيجة تكون مسؤولية كل محافظ داخل محافظته.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الشهادة الإعدادية التي يمكن الحصول عليها “من هنا”، إضافة إلى إمكانية عرض النتيجة كل محافظة على حدة بالدخول “هنا”، وتسهل الوزارة جميع الخدمات التي يحتاج إليها العديد من الطلاب والطالبات على مستوى الجمهورية، من أجل الحصول على النتيجة وعرضها عبر المواقع الرسمية لكل محافظة.

توزيع الدرجات نتيجة الشهادة الإعدادية

حددت المدارس الإعدادية المجموع الكلي في نتيجة الشهادة الإعدادية التي بلغت نحو 280 درجة مقسمة على الترمين، بما يكون كل ترم 140 درجة، ويمكن معرفة درجات كل مادة وفقًا لما يلي:-