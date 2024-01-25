ثبتها مجاناً عشان تتفرج.. تردد قناة SSC الرياضية على نايل سات الجديد 2024 مباريات كأس آسيا

تردد قناة SSC الرياضية، رغم كثرة القنوات الرياضية واعلن بعض القنوات عن امتلاك حقوق البث الحي المباشر لمباريات كأس أسيا لكن هناك من يعتمد على قناة ssc ويفضلها عن غيرها من القنوات، وهذا قد يدل على أن القناة تمتلك ما لا تمتلكه أي قناة رياضية أخرى سوى كانت جديدة أو قناة قديمة

في فترة قصيرة من الانطلاق استطاعت ssc أن تحقق الشهرة والانتشار الواسع وتتألق كي تكون بصمة كبيرة على الساحة الفضائية، وعند انطلاق أي بطولة عربية أو أسيوية أو أفريقية تكون القناة من تعلن عن عرض المباريات، تعمل القناة بالجودة العالية hd، تنقل ssc مجموعة كبيرة من البطولات التي لن تعرض إلا شاشتها لأنها قناة مجانية تحمل كل المميزات، خلال السطور التالية من المقال ستتعرفون على تردد قناة SSC الرياضية

تردد قناة SSC الرياضية

التردد: 12418.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

قناة SSC الرياضية السعودية كأس آسيا 2024

أول ظهور لقناة ssc في أبريل لعام 2021 لكنها في هذه الفترة حققت ما لا تستطيع أي قناة فضائية على الساحة تحقيقه في تلك المدة، كما أنها نجحت أن يتم تقيمها ضمن أوائل القنوات الرياضية، حيث يتصدر اسم قناة ssc محركات البحث طوال الوقت لأنها طوال العام تنقل المباريات من بطولات ودوريات، ولديها عدد كبير من الإعلاميين يحرصون على تقديم أهم البرامج الرياضية ونقل كل الأخبار والمعلومات الجديدة عن مختلف الفرق العربية والأوروبية.

تنقل قناة ssc الرياضية اليوم مباراة هامة جداً بين فريق السعودية وتايلاند في الأسبوع 3 من كأس آسيا التي تقام على أرضية ملعب استاد المدينة التعليمية، وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السادسة مساءً حسب توقيت السعودية والساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات ويقوم بالتعليق في المباراة المعلق الشهير حماد العنزي وخالد المديفر.