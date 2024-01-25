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بالاسم .. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2024 عبر موقع بوابة نتائج الثانوية العامة
رابط للاستعلام عن نتائج الصف الأول والثاني الثانوي للترم الأول في عام 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، حيث يقوم الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عبر موقع التواصل الاجتماعي “جوجل ” من أجل الاستعلام عن موعد نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي، من أجل المساهمة في الاطمئنان على مستوى الأداء أثناء الامتحانات، والحصول على درجاتهم التى حصلوا عليها، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم جميع المعلومات الخاصة بنتيجة الصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2024 نصف العام .
نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2024:
أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية، أنه عقب إنتهاء طلاب وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي من أداء امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2024 أمس الأربعاء فى جميع المحافظات، قامت جميع الكنترولات واللجان المعنية بتصحيح الأوراق الامتحانية، بمهام عملها، حيث يتم الان التصحيح، وسيتم المراجعة الدقيقة لجميع الدرجات قبل رصدها لكى يتم إعطاء الطلاب حقهم ، مشيرا الى انه عقب الانتهاء من اتمام عمليات الرصيد سيتم اعتماد النتيجة ورفعها على البوابة الالكترونية للوزارة، من اجل الاستعلام عنها من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم القومى.
رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2024.
قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير رابط إلكتروني عبر الموقع الرسمي من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن نتائج الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول، عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- فى البداية يتم تسجيل الدخول على موقع البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم ” من هنا”
- ثانيا يتم تسجيل رقم جلوس الطالب المراد معرفة نتيجته
- ثالثا يتم الضغط على عرض النتيجة والحفاظ