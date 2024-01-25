نتيجة اولى وثانية ثانوي عام 2024 الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة اولى وثانية ثانوي عام 2024، يهتم الطلاب جميعاً بمعرفة موعد الاعلان عن النتائج قبل ان تنتهي عطلة نصف السنة، ولن تطمئن قلوب الطلاب وأولياء الأمور إلا بعد إعلان النتائج وهذا ما يجعلهم يعيشون في قلق وتوتر شديد، منذ يومين فقط تم انتهاء امتحانات الصف الاول والثانى الثانوى الثلاثاء الموافق 23 من يناير 2024، لقد ادى الطلاب الامتحانات داخل اللجان المدرسية وهناك بعض الاختبارات قامو الطلاب بتأديتها على التابلت المدرسي وفقاً للمنظومة التعليمية الجديدة

وحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات كانت عبارة عن اسئلة اختيار واسئلة موضوع، الأسئلة الموضوع نسبته 85% ونسب الأسئلة الاختيار نحو 15%، وطوال فترة الامتحانات لم يتم رصد حالات من الغش وهذا لتطبيق جميع الأجراءات الأمنية المشدد، ننشر لحضراتكم عبر الفقرات التالية من المقال نتيجة اولى وثانية ثانوي عام 2024.

نتيجة اولى وثانية ثانوي عام 2024

لا يوجد أي ميعاد محدد للإعلان عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، وهذا لأن أعمال التصحيح توقفت اليوم نظراً لحصول جميع العاملين بالدولة ومختلف الهيئات والقطاعات على العطلة الرسمية المعلن عنها من مجلس الوزراء بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وسوف يستأنف فريق الكنترول عمله في التصحيح ورصد للصفين الأول والثاني الثانوي في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الموافق 27 من يناير 2024 وتستمر أعمال التصحيح لعدة أيام ومن المتوقع أن يتم اعتماد نتائج الطلاب نهاية الأسبوع المقبل ويتم رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024

الأسبوع القادم إعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي حسب تصريحات بعض المصادر على أ، يتم رفع النتائج إلكترونياً والحصول عليها بالخطوات التالي: