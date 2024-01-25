متاح الان.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، لذوي الاحتياجات الخاصة بعد عرضهم على الكشف الطبي الذي يحدد نوعية الإعاقة التي يمتلكها الشخص حتي يتمكن من حصوله على الكارت بكل مميزاته تيسيرًا من الدولة لهم من خلال تقديم الدعم المناسب ونتيجة لذلك، نوضح لك من خلال المعلومات التالية ما يتعلق برابط الاستعلام لوزارة التضامن، والإجراءات اللازمة، ومميزات البطاقة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

ويجب على الأشخاص ذوي الإعاقة استخدام محركات البحث للوصول إلى منصة وزارة التضامن الاجتماعي وإدخال الرقم الوطني 2024 عند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 وبمجرد الوصول إلى هناك، يجب عليهم اتخاذ الإجراءات التالية:

استخدم هذا الرابط لإرسال استفسار، أو قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا .

بعد ذلك، قم باختيار أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة.

ثم قم بإدخال الرقم الوطني لتقديم طلب بطاقة الخدمات المتكاملة.

بعد ذلك، اضغط على رمز البحث.

ستظهر أيقونة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بعد فترة قصيرة. اضغط الزر.

سنوافق على طلبك في غضون ثوان. في نموذج الحجز الإلكتروني، اضغط على أيقونة “حجز موعد”.

ما هي المتطلبات الأساسية لتكون مؤهلاً للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وبما أن وزارة التضامن الاجتماعي تريد التأكد من إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات، فقد أوضحت أن من شروط استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة: