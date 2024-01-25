رابط استعلام زيادة معاشات شهر فبراير 2024.. 500 جنيه مرة واحدة

أصبح صرف معاشات شهر فبراير على وشك الإقتراب خاصة بعد أن أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن أن معاش هذا الشهر يأتي بقيمة الزيادة الجديدة المقرة من قبل الهيئة، وتبلغ قيمتها نحو 500 جنيه تم تطبيقها كمنحة استثنائية في الفترة الأخيرة لجميع أصحاب المعاشات، ولذلك يرغب العديد من المستفيدين من معرفة موعد صرف معاشات هذا الشهر، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

جدول صرف معاشات فبراير 2024

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

يمكن الحصول على المعاش يومي 1 و2 من شهر فبراير 2024 لكل من يتقاضى الـ 1000 جنيه فأكثر.

في حين أن يومي 3 و4 من شهر فبراير 2204 يحصل عليها الـ 2000 جنيه بالإضافة إلى الزيادة الجديدة.

فضلاً عن أن يومي 5 و6 من شهر فبراير يحق الحصول على معاش قدره 3000 جنيه بالزيادة.

كيفية الإستعلام عن معاشات شهر فبراير بالزيادة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديد، وفقًا للأتي:-