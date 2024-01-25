اقتصاد
بورصة الدواجن الرئيسية الفراخ البيضاء اليوم الخميس 25-1-2024
يتابع العديد من الأشخاص من جميع محافظات جمهورية مصر العربية سعر الدواجن يوميا وذلك بعد أن شهدت الدواجن الفترة السابقة ارتفاع ملحوظ في الأسعار لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على بورصة الدواجن الرئيسية اليوم إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
بورصة الدواجن الرئيسية اليوم
يرغب عدد كبير من الأفراد معرفة بورصة الدواجن الرئيسية اليوم حيث سجل سعر الكيلو جرام من الفراخ البيضاء اليوم 70 جنيه مصري بينما بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي 110 جنية كحد أقصى.
اسعار الدواجن الحمراء والبلدي اليوم
يتساءل العديد من الأفراد عن أسعار الدواجن الحمراء والبلدي اليوم حيث تراوح سعر الكيلو من الفراخ الحمراء الساسو ما بين 73 إلى 74 جنية مصري، بينما بلغ متوسط سعر الكيلو من الفراخ الامهات 58 جنيه مصري.
سعر الكتاكيت اليوم
جاءت قائمة اسعار الكتاكيت اليوم على النحو التالي:
- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط ما بين 11 إلى 12 جنيه.
- يتراوح سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط ما بين 8 إلى 9.9 جنيه مصري.
- يتراوح سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط ما بين 7.50 إلى 8 جنيه مصري.
اسعار البيض في بورصة البيض اليوم
بلغ سعر البيض في بورصة البيض اليوم كما يلي:
- سعر كرتونة البيض الأحمر 120 جنية لتصل إلى المستهلك بمبلغ 135 جنية.
- يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 إلى 132 جنية مصري.
- يبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 139 ليتم بيعها إلى المستهلك بمبلغ يتراوح ما بين 145 إلى 150 جنيه مصري.
- بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التي تتبع وزارة الزراعة 119 جنية ليصل إلى المستهلك بمبلغ 125 جنيه مصري.