هتلعبوا بالفلوس لعب”.. 1000جنية التسجيل في منحة العمالة الغير المنتظمة عبر موقع وزارة القوي العاملة

أصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي الفترة السابقة قرار بمساعدة العمالة الغير منتظمة وذلك من خلال صرف لهم منحة العمالة الغير منتظمة الأمر الذي جعل عدد كبير من المواطنين الذين لا يملكون عمل ثابت يرغبون معرفة طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

التسجيل في منحة العمالة الغير المنتظمة

يستطيع أن يقوم مواطني جمهورية مصر العربية الذين ليس لديهم عمل منتظم التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة بكل سهولة وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

الخطوة الأولى يقوم المواطن الدخول على موقع وزارة القوى العاملة وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط .

يقوم المواطن تسجيل الدخول عن طريق موقع وزارة القوي العاملة.

يدخل المواطن جميع المعلومات المطلوبة.

في حالة قبول البيانات التي قام المواطن إدخالها فانه يتم فتح الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة.

يقوم المواطن النقر على كلمة التسجيل لراغبي العمل.

يكتب المواطن الرقم في العمل في أي مهنة محددة ثم القيام بعرض الوظائف المتوفرة من خلال الوزارة.

بعد اتمام الخطوات السابقة يكون المواطن قد قام بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة حيث يتم توفير فرص عمل للمواطنين الراغبين بالعمل.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة ومن أهم هذه الشروط ما يلي: