نتائج الطلاب في العراق epedu.gov.iq لينك نتيجة المتوسطة والاعدادية 2024 الترم الاول
يتداول العديد من الطلاب وأولياء الأمور علي مواقع التواصل الاجتماعي عن معرفة الموعد المحدد لإجراء الامتحانات التمهيدية، لذا صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الموعد المحدد لإجراء الامتحانات التمهيدية التي سوف تبدأ من الثامن شهر فبراير القادم 2024، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنتناول كافة التفاصيل اللازمة حول تلك الموضوع في السطور التالية تابعونا.
موعد الامتحانات في العراق
كشفت وزارة التربية العراقية عن الموعد المحدد لإجراء امتحانات المرحلة المتوسطة، الثانوية العامة التي من المؤكد بداية من تاريخ الثامن من فبراير القادم 2024، أضافت أيضا خطوات الاستعلام عن نتائج الامتحانات في العراق بجميع الصفوف بعدة طرق سوف نسردها في السطور التالية، أعلنت الوزارة بأنها خلال هذه الأيام تجري عمليات التصحيح بنتائج الصف الدراسي الأول يجب علي جميع الطلاب الالتزام والمرجعة المستمرة علي جميع المواد، لكي يتمكن جميع الطلاب من أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر سنسرد لكم جميع الإجراءات في السطور التالية للتعرف علي نتائج جميع الصفوف من قبل وزارة التربية العراقية ابقوا معانا.
كيفية الاستعلام عن نتائج الامتحانات في العراق
- في البداية: يجب الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية الإلكتروني في العراق.
- ثم قم بإدخال البيانات الآتية: اسم الطالب رباعي، الرقم الامتحاني.
- قم بتحديد الصف الدراسي الذي يدرس فيه الطالب.
- يجب النقر علي أيقونة الاستعلام الخاصة بالنتائج.
- علي الفور سوف يظهر أمامك النتيجة الخاصة بالرقم الامتحاني بهذا الطالب.
- أخيرا: قم بالضغط علي زر حفظ النتائج المتعلقة بهذا الصف.