موعد صرف دعم ريف لشهر فبراير 2024 والحالات التي يتم فيها إيقاف الدعم بوش

اهتمام كبير في المملكة بمعرفة موعد صرف دعم ريف، وذلك من أجل ترقب نزول الرواتب على الحسابات البنكية للمستفيدين، خاصة أن برنامج دعم ريف يقدم المساعدة لشرائح كبيرة في المجتمع السعودي، ويستهدف هذا البرنامج المواطنين في البيئة الريفية بهدف مساعدتهم للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، ولذلك هناك آلاف المستفيدين ينتظرون موعد الصرف كل شهر.

موعد صرف دعم ريف

أعلنت وزارة الزراعة والمياه السعودية أنه تم تحديد موعد صرف دعم ريف ليكون في الأول من فبراير 2024 أي بعد سبعة أيام فقط، ويتم إيداع الرواتب في الحسابات البنكية للمستفيدين، ويمكنهم سحب الرواتب على الفور أو بالطريقة التي تحلو لهم.

حالات يتم فيها إيقاف دعم ريف

جديرًا بالذكر أن وزارة الزراعة والمياه بالمملكة المسؤولة عن برنامج دعم ريف أكدت أن حسب الأوامر الملكية هناك حالات تستدعي إيقاف راتب الدعم، وتلك الحالات هي:

أولًا: في حالة تجاهل المستفيد القيام بتحديث بياناته الشخصية كلما تطلب الأمر.

ثانيًا: أن تكون البيانات الشخصية التي تم كتابتها في الحساب غير صحيحة.

ثالثًا: في حال تجاوز الدخل الشهر عن 6000 ريال سعودي.

رابعًا: في حال كان المستفيد أقل من 21 عام.

وهنا لابد أن نوضح لك شروط الحصول على دعم ريف كما حددتها الوزارة وهي: