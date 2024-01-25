“نتائجنا ” الان رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات في العراق 2024

نتيجة الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية للعام الدراسي 2024 نصف العام، حيث ازداد الاهتمام بالبحث عن رابط نتائج الامتحانات للصف الثالث المتوسط في العراق للفصل الدراسي الأول، وذلك من أجل المساهمة في معرفة الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة الصف الثالث المتوسط لمعرفة نتائجهم والشعور بالطمأنينة بعد عملهم الشاق طول مدة الدراسة ، وأعلنت وزارة التعليم في العراق عن توفير عدة طرق رسمية للحصول على نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2024:

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن منذ بدء امتحانات الصف الثالث المتوسط والتى بدأت يوم الأحد الماضى لم يحدث أى مخالفات تم رصدها أثناء سير الامتحانات، مشيرة الى أنه سيتم العمل داخل مقار لجان التصحيح ، مباشرة وذلك من أجل المساهمة في سرعة الإعلان عن نتائج الطلاب، وذلك عبر موقع “نتائجنا “الإلكتروني الموجود على موقع الوزارة الرسمى ، والذى يهدف إلى سرعة الاستعلام عن النتائج وبدون أي مجهود ، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصف السادس المتوسط 2024 الترم الأول فى العراق خلال الأول من شهر فبراير القادم .

رابط نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق.

من خلال الخطوات البسيطة والسهلة التى قامت وزارة التربية العراقية بتوفيرها ، تستطيع الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات التالية: