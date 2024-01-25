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تردد بوكس موفيز الجديد 2024.. Box movies لمشاهدة أحدث المسلسلات والأفلام
يرغب الكثير من الأفراد في معرفة تردد بوكس موفيز الجديد وذلك من أجل الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة، حيث أن قناة بوكس موفيز معروفة بالتنوع الكبير في الأفلام والمسلسلات التي تعرضها كل يوم، وهو ما يجعلها محل اهتمام للكثير من المشاهدين، وخاصة من محبي الأفلام والمشاهدة الممتعة كل يوم بشكل عام وفي نهاية الأسبوع بشكل خاص.
تردد بوكس موفيز 2024
يمكنك الآن ضبط تردد بوكس موفيز والاستمتاع بكل ما تعرضه القناة من إنتاج درامي وسينمائي، وذلك كل يوم وبجودة عالية ومستقرة، كل ما عليك أن تعرف قيم التردد وطريقة الضبط بالخطوات، إليك قيم تردد Box Movies :
- على القمر الصناعي نايل سات.
- على التردد 12563.
- بمعادل ترميز 27500.
- معامل تصحيح خطأ 7 /8.
- واستقطاب رأسي.
طريقة ضبط تردد قناة بوكس موفيز
الآن يمكنك اتباع الخطوات التالية لضبط التردد:
- أولًا: عليك أن توجه جهاز الاستقبال الخاص بك إلى القمر الصناعي نايل سات.
- ثانيًا: الآن من جهاز التحكم عليك الضغط على زر القائمة.
- ثالثًا: قم بإدخال الرقم السري الخاص بك، غالبًا ما يكون 1111 أو 0000.
- رابعًا: عليك الآن اختيار الإعدادات.
- خامسًا: حدد التثبيت.
- سادسًا: الإدخال اليدوي.
- سابعًا: الخطوة الأولى اختر القمر الصناعي نايل سات، الخطوة الثانية قم بكتابة التردد، الخطوة الثالثة حدد الاستقطاب، معادل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.
- ثامنًا: قم الآن بالضغط على زر “البحث” واترك جهاز الاستقبال يجري عملية البحث حتى نهايتها.
- أخيرًا: عليك الضغط على حفظ أو حفظ التغييرات كي تتمكن من تثبيت القنوات التي تم إنزالها مؤخرًا.