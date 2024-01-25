رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثانى الثانوى الترم الاول 2024 عبر موقع نتيجة نت
نتيجة الصف الاول والثانى الثانوى الترم الاول 2024
نتيجة الصف الاول والثانى الثانوى الترم الاول 2024، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن نتيجة الصف الاول والثانى الثانوى الترم الاول 2024، التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بعدما أنهى الطلاب الامتحانات في شتى أنحاء الجمهورية في الموافق 24 يناير 2024ـ وينتتظر الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن النتائج التي من المقرر أن تظهر خلال أسبوع إلى 10 أيام ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثانى الثانوى الترم الاول 2024….
نتيجة الصف الاول والثانى الثانوى الترم الاول 2024
حيث يمكن للطلاب الإطلاع على نتيجة الصف الاول والثانى الثانوى الترم الاول 2024، بكل سهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت أو من خلال موقع نتيجة نت ، وذلك فور الإعلان عن إنتهاء أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب ، وإليكم خطوات الاستعلام…
- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت.
- ثم اختر الصف الأول أو الثاني الثانوي.
- ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.
- سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب في جميع المواد والمجموع الكلي لكل طالب.
خريطة توزيع درجات الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2024
وكانت وزارة التربية والتعليم كشفت عن خريطة توزيع درجات الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2024، بعدما تزايدت عنها عمليات البحث بعد انتهاء الامتحانات في 24 يناير الجاري، وأكدت الوزارة إلى أن المجموع الكلي للطلاب هو 280 درجة، يتم تقسيمها إلى 140 درجة لكل ترم واليكم درجات المواد .
- مادة اللغة العربية 50 درجة.
- مادة اللغة الانجليزية الأولى 30 درجة .
- مادة اللغة الانجليزية الثانية 30 درجة.
- مادة الرياضيات 40 درجة.
- مادة الكيمياء 20 درجة.
- مادة الفيزياء 20 درجة.
- مادة الأحياء 20 درجة.
- مادة التاريخ 20 درجة.
- الجغرافيا 20 درجة.
- الفلسفة 20 درجة.