موعد ايداع حساب المواطن فبراير 2024 وطريقة الاستعلام عن الأهلية برقم الهوية

تزايد كبير في عمليات البحث الراغبة في معرفة موعد ايداع حساب المواطن الجديد، وذلك لأن هناك الكثير من الأسر في المملكة العربية السعودية التي تستفيد بشكل مباشر من هذا البرنامج، والذي يعد واحد من أكبر وأهم برامج الدعم في المملكة، ولهذا يرغب الكثيرون في معرفة كل جديد بشأن البرنامج خاصة موع إيداع الرواتب.

موعد ايداع حساب المواطن

إن كنت واحد من الأسر أو الأفراد المستفيدين من برنامج حساب المواطن، وترغب في معرفة موعد ايداع حساب المواطن، فعليك أن تطمئن، لأن حسب ما أعلن عنه من وزارة الموارد سيتم الإيداع يوم الحادي عشر من فبراير 2024 الموافق الأول من شهر شعبان 1445، وبالتالي لم يتبقى على موعد الإيداع سوى ستة عشر يومًا فقط، وكما هو معروف للجميع يتم الإيداع في الحسابات البنكية للأفراد المستفيدين بشكل مباشر.

الاستعلام عن الأهلية برقم الهوية

جديرًا بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أضافت خدمة جديدة إلى موقعها الإلكتروني، وهذه الخدمة هي إمكانية الاستعلام عن الأهلية، وذلك من خلال خطوات بسيطة لكي تشهل على المستفيدين الجدد معرفة كافة التفاصيل الخاصة بهم، إليك خطوات الاستعلام:

أولًا: عليك تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني “حساب المواطن“.

ثانيًا: من القائمة الأساسية أبدأ بالبحث عن “الاستعلام عن حساب المواطن“.

ثالثًا: قم بكتابة رقم الهوية الوطنية.

رابعًا: عليك أن تكتب رمز التحقق المرئي أيضًا.

خامسًا: قم بالضغط على استمرار لكي تكمل عملية الاستعلام.

سادسًا: ستنتقل إلى صفحة جديدة عليها كافة المعلومات التي تخص حسابك.

تذكر أنه في حالة الرفض يتاح لك تقديم اعتراض وسيتم فحص ودراسة طلبك مرة أخرى للتأكد من أهليتك.