ننشر كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور 2024 بخصومات تصل الي 70% على جميع المنتجات والشاشات
يهتم الكثير من الأفراد بالتعرف على عروض عيد ميلاد كارفور 2024 حيث تقدم جميع فروع كارفور عدد لا نهائي من الخصومات والتخفضيات على كافة السلع المنتجات التي تتوفر لديهم، وهذا يساعد في جذب عدد كبير من العملاء للاستفادة من تلك العروض بأكبر قدر ممكن، فمن المعروف أن كارفور ماركت تقدم تلك العروض احتفالًا بمرور 21 عام على إنشائه، ومن خلال مقالنا نقدم لكم أهم العروض المتاحة لدى كارفور خلال الفترة الحالية بشكل مفصل.
عروض عيد ميلاد كارفور 2024
تعد عروض عيد ميلاد كارفور 2024 من أهم العروض التي ينجذب إليها العملاء ويتساءلون عنها، فهي تقدم لهم المنتجات الأساسية التي يحتاجون إليها بأرخص الأسعار خاصة بعد ارتفاع الأسعار التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتشمل العروض المنتجات الآتية:
- الأجهزة الكهربائية.
- الأدوات المنزلية.
- السلع الغذائية.
- الدواجن واللحوم.
- منتجات العناية الشخصية.
- الأدوات الشخصية.
بعض عروض مجلة كارفور
الجدير بالذكر أن العروض المتوفرة الآن داخل فروع كارفور فهي منذ يوم الثالث عشر من الشهر الجاري وتمتد حتى اليوم الثلاثين من الشهر ذاته كما أن نسبة الخصم يمكن أ، تصل إلى 50% ، حيث جاءت بعض العروض داخل الفروع كما يلي:
- يصل سعر شاشة سامسونج سمارت 65 بوصة إلى 19499 بعدما كانت 26999 قبل الخصم.
- يصل سعر شاشة أل جي 32 بوصة إلى 6399 بعدما كانت 9999 قبل الخصم.
- يصل سعر غسالة ملابس بيكو 7 كيلو إلى 16479 بعدما كانت 18749 قبل الخصم.
- يصل سعر قلاية هوائية تورنيدو 1550 وات 4 لتر إلى 4999 بعدما كانت 6120 قبل الخصم.
- يصل سعر مكنسة أون لايف 2200 وات إلى 3999 بعدما كانت 4999 قبل الخصم.
- يصل سعر شاشة سامسونج سمارت 50 بوصة إلى 13499 بعدما كانت 18999 قبل الخصم.
- يصل سعر شاشة أل جي سمارت 50 بوصة إلى 18999 بعدما كانت 23999 قبل الخصم.