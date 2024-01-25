ننشر كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور 2024 بخصومات تصل الي 70% على جميع المنتجات والشاشات

يهتم الكثير من الأفراد بالتعرف على عروض عيد ميلاد كارفور 2024 حيث تقدم جميع فروع كارفور عدد لا نهائي من الخصومات والتخفضيات على كافة السلع المنتجات التي تتوفر لديهم، وهذا يساعد في جذب عدد كبير من العملاء للاستفادة من تلك العروض بأكبر قدر ممكن، فمن المعروف أن كارفور ماركت تقدم تلك العروض احتفالًا بمرور 21 عام على إنشائه، ومن خلال مقالنا نقدم لكم أهم العروض المتاحة لدى كارفور خلال الفترة الحالية بشكل مفصل.

عروض عيد ميلاد كارفور 2024

تعد عروض عيد ميلاد كارفور 2024 من أهم العروض التي ينجذب إليها العملاء ويتساءلون عنها، فهي تقدم لهم المنتجات الأساسية التي يحتاجون إليها بأرخص الأسعار خاصة بعد ارتفاع الأسعار التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتشمل العروض المنتجات الآتية:

الأجهزة الكهربائية.

الأدوات المنزلية.

السلع الغذائية.

الدواجن واللحوم.

منتجات العناية الشخصية.

الأدوات الشخصية.

بعض عروض مجلة كارفور

الجدير بالذكر أن العروض المتوفرة الآن داخل فروع كارفور فهي منذ يوم الثالث عشر من الشهر الجاري وتمتد حتى اليوم الثلاثين من الشهر ذاته كما أن نسبة الخصم يمكن أ، تصل إلى 50% ، حيث جاءت بعض العروض داخل الفروع كما يلي: