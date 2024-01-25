تابع الأردن ضد البحرين.. إليكم تردد قناة SSC SPORTS HD 1 على عربسات بآخر تحديث يناير 2024

مواجهة عربية قوية تأتي لحسم التأهل للدور الثاني حيث يلتقي المنتخب الأردني مع نظيره البحريني اليوم الخميس الخامس والعشرون من يناير على إستاد خليفة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس أمم آسيا 2023، حيث يتصدر النشامى ترتيب المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، في حين يحتل المنتخب البحريني المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ننتظر مواجهة حماسية بين الفريقين وسنشارككم تفاصيل المباراة والقناة الناقلة لها.

تردد قناة SSC SPORTS HD 1 الناقلة للمباراة الأردن على عرب سات

للاستمتاع بمشاهدة مباراة الأردن والبحرين عبر قناة SSC SPORTS HD 1، يرجى ضبط جهاز الريسيفر لديكم على الترددات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12380

معامل تصحيح الخطأ: 3\2

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تلك هي المعلومات التقنية الضرورية لضبط الجهاز والاستمتاع بمتابعة المباراة على SSC SPORTS HD 1، علماً أن القناة تبث المباريات بجودة عالية الدقة HD.

التشكيل المتوقع للبحرين والأردن في كأس أسيا 2023-2024 في قطر

بالنسبة للتشكيل المتوقع للفريقين، فسوف يدحل المنتخب الأردني بقيادة مدربه المغربي “حسين عموتة” بالتشكيل المعتاد، حيث سنشهد يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، وعبد الله نصيب، سالم العجالين، يزن العرب في الدفاع، وفي خط الوسط سيلعب نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، إحسان حداد، أما في الهجوم سنشاهد النجم موسى التعمري، إضافة إلى علي علوان ويزن النعيمات.

أما بالنسبة للبحرين، فسيلعب إبراهيم لطف الله في حراسة المرمى، والدفاع سيشغله موسيس أتيدي، أمين بنعدي، علي هازا، إضافة إلى عادل محمد، وفي خط الوسط سيلعب كل من محمد الحردان، إبراهيم الوالي، محمد مرهون، الوليد هيام، إضافة إلى ثنائي الهجوم عبد الله دعيج و كميل حسن أسود.