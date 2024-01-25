فرصة متتعوضش.. عروض العثيم مصر اليوم الخميس 25 يناير 2024 خصومات حتى 50%

عروض العثيم مصر اليوم الخميس 25 يناير 2024، العثيم يعتبر من أهم المتاجر على الاطلاق تقدم دائماً خصومات وعروض هائلة على جميع السلع والمنتجات، يمكنك توفير الكثير من المال لأن العثيم اعتاد على تقديم أقوى العروض على مدار العام وبشكل يومي، كما أن العثيم يوفر عليك الوقت والمجهود وهذا لتوفير جميع الاحتياجات في مكان واحد دون الحاجة للتنقل من مكان إلى مكان

و تجدون ما تبحثون عنه بأفضل الأنواع والخامات سواء المؤكولات أو المشروبات أو الأجهزة الكهربائي والمنزلية وغيرها الكثير، العثيم عروض بلا نهاية وحسب المجلة الجديدة المتخصصة عروض العثيم أن هناك مفاجآت كثيرة في الأسعار بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة أقوى عروض العثيم مصر الخميس 25 يناير 2024.

عروض العثيم مصر اليوم الخميس 25 يناير 2024

خصومات قوية أعلن عنها هايبر ماركت العثيم مصر منذ عدة ساعات قليلة، كما أصبحت كرتونة الخير لشهر رمضان متوفرة بجميع الفروع وتبلغ قيمتها نحو 154.95 جنيه مصري وتتكون شنطة رمضان من كيس من الأرز وزن 900 جرام وكيلو من السكر وزجاجة من زيت خليط وزن 600 مل واثنين ظرف صلصة وعبوة من الشاي 40 جم وكيس من الملح و واثنين كيس من المكرونة وزن 300 جرام وكيس من البلح وزن 400 جرام، وليس فقط بل يوجد عروض خاصة بقسم الألبان بخصم يصل حتى 20% ويوجد خصم على المجمدات يصل حتى 30% حتى 4 من فبراير المقبل 2024.

عروض العثيم على اللحوم والدواجن

كيلو لحم كباب حلة كندوز بسعر 384 جنيه بدلاً من 402.

سعر كيلو الأوراك الشوي المتبلة 92 جنيه بدلاً من 109.

برجر كندوز بسعر 279 جنيه بدلاً من 394.

شيش طاووق متبل 169 جنيه.

وراك رومي طازج 134 جنيه بدلاً من 149.

مفروم كندوز 344 بدلاً من 354.

دجاجة شوي متبلة 102 بدلاً 119.

كتالوج عروض العثيم اليوم 25 يناير حتى 4 فبراير 2024