موعد مباراة مصر القادمة ضد الكونغو في امم افريقيا والقنوات الناقلة

سيلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية بمنتخب مصر في دور الستة عشر من المسابقة القادمة، بعدما استطاع الفهود احتلال المركز الثاني المجموعة السادسة التي تضم المنتخبات المغربية وتنزانيا وزامبيا وتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم أفريقيا بعد أن تعادل مع منتخب الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لبطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار 2023.

موعد مباراة مصر القادمة ضد الكونغو

ستكون الجماهير المصرية على موعد مع مباراة حاسمة بين منتخب بلادها ومنتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد 28 يناير 2024، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

يمكن مشاهدة المباراة على شبكة قنوات “بي إن” القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيتم بث المباراة على قنوات beIN Sports HD Max، والتي تتميز بجودة عالية في البث والتعليق وتعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية مواجهة قوية بين فريقين يمتلكان تاريخاً حافلاً بالإنجازات. ويسعى منتخب مصر إلى مواصلة مسيرته في البطولة والتأهل إلى دور الثمانية، بينما تسعى الكونغو الديمقراطية إلى تحقيق مفاجأة والفوز على المنتخب المصري.

اخبار منتخب مصر

تدرب منتخب مصر اليوم الأربعاء استعدادًا لمباراة ثمن نهائي بطولة الأمم الأفريقية، حيث شارك جميع اللاعبين في التدريبات ما عدا اللاعبان محمد صلاح ومحمد الشناوي اللذين غادرا المعسكر بسبب الإصابة، وإمام عاشور الذي لم يتمكن من إكمال التدريبات بسبب الإصابة أيضًا.