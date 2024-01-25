“الحكومة هتروق عليك” حقيقة زيادة معاشات شهر فبراير 2024 قبل شهر رمضان

حقيقة زيادة معاشات شهر فبراير 2024، مع قرب انتهاء شهر يناير الجاري بدأت عمليات البحث عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 وحقيقة زيادة معاشات شهر فبراير ، حيث يستفيد كبير من المواطنين من المعاشات وتعد مصدر الدخل الوحيد لهم، وكانت هيئة التأمينات الإجتماعية قد أعلنت عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 لأصحاب المعاشات والذي يبلغ عددهم حوالي ما يقرب من 11 مليون مواطن مصري، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة زيادة معاشات شهر فبراير 2024.

حقيقة زيادة معاشات شهر فبراير 2024

وصرحت وزارة التضامن الإجتماعي على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن حتى الآن لم تردنا أي اخبار بشأن الزيادة التي يتم الإعلان عنها في عدد من المواقع الالكترونية، وفي حالة وجود زيادة في معاشات شهر فبراير 2024، سوف يتم الإعلان عنها رسمياً سواء على الموقع الرسمي للوزارة أو على القنوات التليفزيونية .

موعد صرف مغاشات شهر فبراير 2024

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر فبراير 2024 في يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، وذلك من خلال مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك وفروع فوري، والمحافظ الالكترونية التابعة لشركات المحمول.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس 2024

وكانت الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن العلاوات الخمس والذي يمكنكم الإستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات الآتية: