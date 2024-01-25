HERE.. أسماء جهاز مكافحة الإرهاب 2024 بالعراق ur.gov.iq ورابط الاستعلام عبر بوابة اور الالكترونية

بدأ الكثير من المواطنين داخل العراق بالبحث عن أسماء جهاز مكافحة الإرهاب 2024 وهذا مع اقتراب الإعلان عنها من قبل الجهات المسؤولة، فهي تعتبر من أهم الوظائف التي يرغب الكثير من الشباب الإلتحاق بها حيث تساعد في الحفاظ على الآمان داخل البلاد وعدم تعرضها إلى أي غزو إرهابي ويتقدم إليها عدد ضخم من الشباب، إلا أن الحكومة داخل الدولة قامت بفرض بعض الشروط لكي يتناسب المتقدم مع الوظيفة، ومن خلال مقالنا نتعرف عليها بالتفصيل.

أسماء جهاز مكافحة الإرهاب 2024

ازداد البحث خلال الأيام الحالية عن أسماء جهاز مكافحة الإرهاب 2024 فهي من الوظائف التي يتسارع إليها العديد من الشباب ويتم الإعلان عن نتائجها من قبل الحكومة العراقية وفقًا للشروط التي فرضتها من قبل، ولكي يتم الاستعلام عن المقبولين في الوظيفة من خلال منصة أور، لذلك إتبع الخطوات الآتية:

ادخل في البداية إلى منصة أور الإلكترونية بطريقة مباشرة من هنا. اضغط على زر المقبولين في جهاز مكافحة الإرهاب. اختر المحافظة التي تقيم فيها. اكتب كافة المعلومات التي يطلبها الموقع منك في الأماكن المخصصة لها بشكل صحيح. اضغط على زر البحث. يظهر أمامك كافة الكشوفات الخاصة بالأسماء عليك الضغط على زر تحميل. عند انتهاء التحميل اطلع على اسم المتقدم الذي تريد الاستعلام عنه

شروط التقديم على جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق

يوجد عدد من الشروط التي يلزم على المتقدمين الأخذ بها عند التقديم على الوظيفة المتاحة لدى الحكومة العراقية، والتي تكون كما يلي: